“La rosa della vendetta”: la trama della puntata del 15 settembre 2024

La trama della puntata di “La rosa della vendetta”, la serie tv turca in onda su Canale 5 domenica 15 settembre in prima serata.

Domenica 15 settembre ore 21.20

Gulcemal ha pedinato Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realtà, la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell'acqua. Deva dice a Gulcemal che in uno dei messaggi si sfogherà con lei su quanto la stia facendo soffrire e gli ricorda che il tempo per trovare prove della sua colpevolezza è quasi scaduto. Nel mentre, Ibrahim si incontra con Gara e scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, anzichè rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Indignato, l'uomo accetta comunque di non raccontare niente a Gulcemal. Nel frattempo, Yelda trova in camera di Emrullah una chiavetta USB che contiene il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. Corre subito a casa di Gülcemal per consegnargliela. L'uomo, trionfante, inserisce la chiavetta nel computer e mostra il video a tutti i presenti, Ibrahim compreso, sperando di dimostrare che Deva è una spia.

Deva con la sorella Ipek e il padre Ibrahim arrivano alla vecchia casa di campagna del nonno. Tutto è in disordine ma i tre si rimboccano le maniche e sistemano la casa per stabilirsi lì per un periodo. Gulcemal intanto ripensa agli avvenimenti e se la prende con sè stesso per aver perso tutto. Mert e Gulendam arrivano a casa dall'ospedale. Armagan chiede alla madre spiegazioni sulla foto e la lettera, Zafer gli dice che si tratta di parenti, che sì, ha una sorella nata dal primo matrimonio del padre ma non si sa dove sia, che il padre l'ha cercata inutilmente fino all'ultimo. Ibrahim racconta a Deva e Ipek la vera storia di Zafer rivelando che Armagan è fratello di Gulendam e Gulcemal ma da parte di madre. Intanto Gulcemal e Vefa se la prendono con Mert quando questi rivela che al mattino Gulendam dopo una chiamata sospetta ha avuto una crisi epilettica. Allora Mert racconta la propria storia dicendo di essere stato abbandonato dopo il parto dalla madre in un cassonetto.