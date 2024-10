“La rosa della vendetta”: la trama della puntata del 27 ottobre 2024

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della soap turca di Canale 5 La rosa della vendetta - Gülendam (Nilay Erdönmez) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata di “La rosa della vendetta”, la serie tv turca in onda su Canale 5 domenica 27 ottobre in prima serata.

Domenica 27 ottobre ore 21.20

Gulcemal spiega a Deva e a Mert che d'ora in avanti, come punizione, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Gulendam scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito e gli dice che non lo perdonerà mai, dopodichè progetta con Mert di scappare lontano, visto che la situazione, per l'uomo, si è fatta pericolosa e insostenibile. Deva, sconvolta dalla crudeltà senza fine di Gülcemal, cerca di farlo tornare in sè, spiegandogli anche che ormai non prova più niente per Mert, ma nulla sembra far breccia del cuore del marito. L'uomo bandisce dalla sua tavola anche Vefa e Gara, che considera traditori. Sotto minaccia di Gülcemal, Deva finge di essere felice e respinge in malo modo Armagan e Ipek, che cercavano di portarla via da quella casa degli orrori. Devastata e ormai sola al mondo, la ragazza respinge anche Gara, che però è convinta che tutto si aggiusterà.

Ibrahim telefona a Gara, chiedendole con insistenza di aiutarlo a portare via Deva da quella casa. La donna però non sembra d'accordo, perché vorrebbe avere accanto sia Deva che Gülcemal. Intanto Gülendam e Mert pianificano di trasferirsi in Italia per costruirsi una nuova vita. Tuttavia, al momento dell'acquisto dei biglietti aerei, Gülendam si accorge che il fratello ha bloccato tutte le sue carte di credito. Così lo affronta, ma dall'altra parte trova un muro. Gülcemal è categorico: se la sorella lascerà quella casa, non avrà più un centesimo da lui e dovrà badare da sola a se stessa. Mentre la donna sembra comunque intenzionata ad andare via, Mert lo è un po' meno. L'uomo, venuto a sapere da Vefa del destino povero e infelice che li attenderà se lasceranno quella casa, decide di accettare le condizioni di Gülcemal e si sottomette al suo volere. Gülendam è furiosa con suo marito per questa sua decisione, e decide di chiudere con lui.

Il dottore dice a Gulcemal che la malattia di Deva è psicosomatica, probabilmente dovuta a un grande turbamento. Ipek rivela a Ibrahim che Armagan le ha confessato che è innamorato di lei, senza darle la possibilità di rispondere e che se ne andrà a Londra per cominciare una nuova vita. Armagan saluta Gulendam, dicendole che sarà sempre suo fratello e che avrà sempre un posto accanto a lui. Intanto, Mert va in banca a ritirare tutti i suoi soldi per prepararsi alla fuga e viene sentito da Gulendam mentre parla al telefono per ultimare i preparativi. Zafer chiede a Ipek di impedire al figlio di andarsene, promettendole in cambio di separare Deva e Gulcemal.