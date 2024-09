“La rosa della vendetta”: la trama della puntata del 6 ottobre 2024

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della soap turca di Canale 5 La rosa della vendetta - Deva (Melis Sezen) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della puntata di “La rosa della vendetta”, la serie tv turca in onda su Canale 5 domenica 6 ottobre in prima serata.

Domenica 6 ottobre ore 21.20

Gulcemal trova Armagan ferito nel bosco e lo fa salire in macchina nonostante le rimostranze di lui che non vuole ricevere il suo aiuto. Deva è in macchina che li aspetta. Intanto Ibrahim e Ipek a casa di Gülcemal attendono notizie insieme a Gara e Canan. Ipek chiede a Gara se si siano già viste in passato, Gara e Ibrahim negano. Gülendam intanto al piano di sopra ha scoperto della relazione tra Mert e Deva e affronta il marito, arrabbiatissima inizialmente lo vuole uccidere, ma Mert piano piano riesce a calmarla e a convincerla che lui era intenzionato a dire la verità ma Deva glielo ha impedito, che Deva è davvero la spia di Zafer e che è entrata in quella casa soltanto per amore dei soldi mentre lui a poco a poco, si è abituato e innamorato di Gülendam; mentre Mert finge di volersi ammazzare parte un colpo di pistola a vuoto. Gülendam cede al suo ricatto psicologico e gli dice che non dirà niente al fratello e resterà al suo fianco.

Gulcemal porta Deva al lago. La fa salire su una barca e, una volta arrivati al centro del lago, le chiede di sposarlo. La ragazza accetta, ma in cuor suo sente il peso di non aver ancora confessato al suo innamorato di essere stata fidanzata con Mert in passato e anche in quest'occasione non riesce a dirglielo. In seguito, Gülcemal, dopo aver riaccompagnato Deva a casa, riceve una chiamata da Armagan, il quale lo informa delle condizioni critiche di Zafer, così l'uomo si precipita in ospedale e fa di tutto per salvare la vita alla madre che lo aveva abbandonato. Chiama un rinomato chirurgo da Istanbul e le dona anche il suo sangue. Intanto, Vefa tenta di dissuadere Gülendam dal presentarsi a casa di Deva, ma la ragazza non vuole sentire ragioni e proibisce a Vefa di rivelare a Gülcemal la verità su Deva e Mert, per paura che l'uomo possa uccidere il suo sposo Mert. Così, mentre Deva fa colazione con Ibrahim e Ipek, bussa alla porta Gülendam e fa una scenata alla ragazza.