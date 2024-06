La rosa della vendetta, la trama della puntata del 7 giugno 2024

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della soap turca di Canale 5 La rosa della vendetta - Deva (Melis Sezen) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama della prima puntata de “La rosa della vendetta”, la serie tv turca in onda su Canale 5 venerdì 7 giugno in prima serata.

Venerdì 7 giugno ore 21.20

Gulcemal cerca solo vendetta contro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato lui e suo padre, per fuggire con un altro uomo. Sua madre era la più bella donna di Bursa, ma non si curava dei propri figli: mai un abbraccio, mai una parola amorevole. Sembrava la principessa infelice delle favole, era sempre triste. Finchè non conobbe un uomo e fuggì con lui, senza esitare nè voltarsi indietro. Il padre di Gulcemal si tolse la vita e lui e sua sorella rimasero soli. E fu allora che Gulcemal, accecato dall'odio, uccise l'uomo di sua madre. Lei lo maledisse: "Avrei voluto non averti fatto nascere. Nessuna donna ti amerà mai". Divenuto un uomo, Gulcemal è ormai forte, immensamente ricco e spietato. Tornato a Bursa, il suo unico obiettivo adesso è trovare sua madre Zafer e vendicarsi.

Gulcemal prosegue il suo piano di vendetta nei confronti di sua madre: convincerà con ogni mezzo il maestro tessitore a lavorare per lui. Non sa ancora che si tratta di Deva. Deva, riconosciuto in lui l'uomo che l'aveva spinta nel lago, lo ferisce con delle forbici, ma lui non si scompone e le comunica che dispone di soli tre giorni di tempo per rinunciare a lavorare alle dipendenze di Zafer e lavorare per lui. Nel frattempo, Gulendam è sconvolta dalla scoperta di essere incinta di un uomo che appena conosce, Mert, il fidanzato di Deva. Gulendam riesce a parlare con il suo amante, il quale, sorpreso dalla notizia della gravidanza, le intima di non farsi più vedere perché sta per sposarsi e che quella notte era ubriaco.

Gulendam viene investita da un'auto e Gulcemal, preoccupato per la sorella, la porta in ospedale, dove gli comunicano che ha riportato ferite lievi e che è incinta. Gulcemal va su tutte le furie e incarica i suoi uomini di trovare il padre del bambino di sua sorella. Merz viene portato al cospetto di Gulcemal, che lo obbliga, se vuole salva la vita, a sposare Gulendam. Si sposeranno la sera stessa e partiranno subito. Deva è preoccupata perché non ha più notizie del suo fidanzato, Mert. Ignora infatti che, costretti da Gulcemal, Gulendam e Mert si sono sposati in tutta fretta e hanno lasciato la città per la luna di miele. Nel frattempo, Gulcemal rapisce il padre di Deva, Ibrahim. Poi rapisce Deva stessa, con l'intenzione di farla implorare in ginocchio affinchè lavori per lui. Ibrahim non vuole che sua figlia si pieghi alla volontà di Gulcemal, ma poi deve cedere: se vuole che Deva si salvi, deve fare tutto ciò che lui le impone.