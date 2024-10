“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: Gulendam accusa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 13 ottobre su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni di domenica 13 ottobre

Mentre Gulcemal (Murat Unalmis) è in ospedale, Deva (Melis Sezen) gli telefona invano e inizia a temere che non torni. Gulendam (Nilay Erdonmez) chiede a Mert (Edip Tepeli) se tutto questo sia opera sua, ma lui le dice di aver chiesto a Ibrahim (Atilla Sendil) di impedire il matrimonio, quindi non ha idea dell’accaduto, dal momento che l’uomo non si è presentato. Poco dopo, arrivano proprio Ibrahim e Ipek (Meltem Akcol). Gulendam li accusa di non essere arrivati in tempo, e rischia di mettere le mani addosso a Ipek prima che Ibrahim e Mert le dividano.