“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: Gulendam progetta la fuga

Gulendam (Nilay Erdonmez) scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito e gli dice che non lo perdonera mai di avergli tagliato un dito, dopodiché progetta con Mert (Edip Tepeli) di scappare lontano. Deva (Melis Sezen), sconvolta dalla crudeltà senza fine di Gulcemal (Murat Unalmis), cerca invano di farlo tornare in sé spiegandogli anche che ormai non prova più niente per Mert. Ma l’uomo bandisce dalla sua tavola anche Vefa (Cahit Gok) e Gara (Nilufer Acikalin), che considera traditori. Ibrahim (Atilla Sendil) telefona a Gara, chiedendole di aiutarlo a portare via Deva da quella casa. La donna però non sembra d’accordo, perché vorrebbe avere accanto sia Deva che Gulcemal. Mentre Gulendam pare comunque intenzionata ad andare via, Mert lo è meno e decide di accettare le condizioni di Gulcemal sottomettendosi al suo volere. La moglie, infuriata, decide di lasciarlo.