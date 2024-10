“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: il grande passo di Gulcemal e Deva

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 6 ottobre su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni di domenica 6 ottobre

Gulcemal (Murat Unalmis) mette in salvo Armagan (Samet Kaan Kuyucu) dopo averlo trovato in un bosco. Nel frattempo le manipolazioni di Mert (Edip Tepeli) sortiscono l’effetto sperato nella povera Gulendam (Nilay Erdonmez), la quale ha appena scoperto che il marito, in passato, era stato fidanzato con Deva (Melis Sezen). Mert riesce a convincere la moglie che Deva è la spia di Zafer (Ayda Aksel). Gulcemal chiede alla sua amata di sposarlo, e lei accetta, anche se vorrebbe dirgli tutta la verità. Nel frattempo Zafer versa in condizioni critiche, mentre Gulcemal. deve mettere da parte tutto il suo rancore per salvare la vita alla madre che lo aveva abbandonato.