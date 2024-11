“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: il tragico gesto di Gulcemal

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 10 novembre su Canale 5 (dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Gulendam (Nilay Erdonmez) scopre che Mert (Edip Tepeli) non stava cercando di fuggire da solo, ma stava organizzando la fuga per entrambi. Colpita dal bel gesto, lo implora di farsi una nuova vita con lei lontano da lì. Intanto, Gulcemal (Murat Unalmis) fa visita a Deva (Melis Sezen) e i due trascorrono la notte insieme. Al suo risveglio, la ragazza se n’è andata e gli ha lasciato una lettera in cui gli dice di amarlo, ma che non si vedranno mai più. L’uomo, a pezzi, torna a casa e litiga con Gulendam, che gli annuncia che si trasferirà con Mert a casa di Zafer (Ayda Aksel). Deva dice alla famiglia che vuole andarsene e ricominciare da zero. Con un biglietto, Gulcemal chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta lì le domanda se gli abbia mai voluto bene e quando lei risponde di no, si lascia cadere nel vuoto. Passano cinque anni e tutti lo danno ormai per morto...