“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: la scoperta di Vefa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 22 settembre su Canale 5 (dom. ore 21.20) Paolo Di Lorenzo







Gulcemal (Murat Unalmis) esce finalmente dal suo periodo di solitudine. Per prima cosa, vuole scoprire tutto sul passato di Mert (Edip Tepeli) perché sospetta che sia lui la talpa. Così incarica Vefa (Cahit Gok) di indagare sul suo conto. Deva (Melis Sezen) monta a cavallo nel maneggio di Gulcemal che la invita a restare a cena. Vefa è in crisi: ha scoperto che Deva è la ex fidanza di Mert e vuole rivelarle la verità su Mert, ma lei lo interrompe e gli rivela di essere incinta e felice. Gulcemal racconta a Deva la propria storia, di aver ucciso il padre di Armagan (Samet Kaan Kuyucu), di aver vissuto per la strada, di essere stato accolto da Gara (Nilufer Acikalin), di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo potente a cui ha salvato la vita e che per gratitudine gli ha rivelato come diventare ricco. La sera Vefa aggredisce Mert e gli dice di aver scoperto che è stato il fidanzato di Deva.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 15 settembre)

Yelda trova in camera di Emrullah una chiavetta Usb che contiene il filmato della conversazione tra Zafer e Deva. Corre a casa di Gulcemal per consegnargliela. Deva con la sorella Ipek e il padre arrivano alla vecchia casa di campagna del nonno. Tutto è in disordine ma i tre si rimboccano le maniche e sistemano la casa per sistemarsi lì per un periodo. Gulcemal intanto ripensa agli avvenimenti del passato e se la prende con se stesso per aver perso tutto. Ibrahim racconta a Deva e Ipek la vera storia di Zafer.

Le anticipazioni di domenica 22 settembre