“La rosa della vendetta”, le anticipazioni: si cerca la spia

Gulcemal (Murat Unalmis) ha offerto del denaro a Deva (Melis Sezen), ma quest’ultima, per tutta risposta, gli dà un ultimatum: ha tre giorni di tempo per presentargli delle prove inconfutabili circa la sua ipotetica attività di spia per conto di Zafer (Ayda Aksel). Gulendam (Nilay Erdonmez) è profondamente contraria alla volontà del fratello di dare accoglienza proprio ad Armagan (Samet Kaan Kuyucu), alla luce dei recenti sviluppi. Mert (Edip Tepeli) accoglie la confessione di Gulendam, che a porte chiuse gli rivela che Zafer è in realtà sua madre. Deva sta per svelare l’identità della spia a Gulcemal ma sviene prima di vuotare il sacco. Con l’avvicinarsi della Festa della mamma, Armagan, Gulcemal e Deva sono piuttosto turbati: quella ricorrenza riporta a galla ricordi sofferenti. Mossa da profonda commozione, Gara (Nilufer Acikalin) decide di regalare un nuovo arco a Deva affinché possa continuare la sua affettuosa tradizione in ricordo della madre defunta. Gulcemal si intrufola a casa di Zafer per ottenere le prove che sta cercando, ma qualcuno ha cancellato il video di sorveglianza in questione.

Il riassunto della scorsa settimana (domenica 1° settembre)

Vefa chiede alla dottoressa di mentire durante l’ecografia di Gulendam, permettendole di guadagnare tempo. Deva affronta Zafer, che la accusa di essere plagiata da Gulcemal. Armagan chiede a Ipek di fingersi solidale con Zafer, così da poter accedere ai segreti che nasconde in cassaforte. Armagan sospetta che Gulcemal e Gulendam siano fratellastri del figlio e che la famiglia sia stata divisa da Zafer. Quest’ultima si trova all’asta pubblica a cui partecipa anche Gulcemal e ottiene l’incarico dal sindaco.

Le anticipazioni di domenica 8 settembre