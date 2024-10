“La rosa della vendetta”, Melis Sezen (Deva): «Sogno un uomo leale e onesto»

Può l’odio trasformarsi in amore? La risposta è sì, almeno è quanto accade in "La rosa della vendetta", la soap in onda la domenica sera su Canale 5, che incolla allo schermo una media di 2 milioni di spettatori. Una vicenda densa di segreti, rancori e passione.

Protagonista è Deva, una giovane che detesta profondamente Gulcemal (Murat Unalmis), ritenendolo responsabile della morte del padre e della rovina della sua famiglia. Ma, pian piano, scopre in lui un uomo ferito, che non riesce a dimenticare il difficile passato, e finisce per innamorarsene.

A dare il volto all’eroina della soap è Melis Sezen, che abbiamo già conosciuto nel ruolo di Deren in "Come sorelle". La vocazione alla recitazione di Melis risale a quando era bambina. La madre l’ha iscritta a una scuola di teatro e proprio lì ha mosso i suoi primi passi all’età di 12 anni, passando poi alla televisione. Non ha però rinunciato agli studi, laurendosi in arti visive, per poi diventare una star in Turchia, grazie soprattutto a "La rosa della vendetta".

«Deva è una ragazza che ascolta il suo cuore in ogni decisione e non perde mai la speranza, nonostante le difficoltà. E il suo amore per Gulcemal, per quanto travagliato, pieno di ostacoli e di dolore, è appassionante e coinvolgente» dice l’attrice. «Nel tempo libero amo giocare in giardino con i miei cani e gatti, leggere, guardare serie o film in tv. E poi mi piace vedere gli amici, ballare. Quanto all’uomo che vorrei avere al mio fianco, deve essere leale e onesto» conclude.