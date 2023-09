Le 3 cattive di “Terra amara”: Hunkar, Behice e Sermin. Quale sarà il loro futuro (e quello di Yilmaz)?

La cugina di Demir è in perenne conflitto con lui e la zia Hunkar, ed è diventata feroce e folle dopo che i due le hanno tagliato i viveri per mantenere se stessa e la figlia. Mossa dalla vendetta, Sermin (Sibel Tascioglu) è stata una vera e propria spina nel fianco per Zuleyha. Ma anche per Sevda (Nazan Kesal), la matrigna di Demir alla quale l’uomo è affezionato.

Le motivazioni

Sermin ne combina tante, ma ha anche ricevuto molti colpi bassi E l’essere considerata la pecora nera della famiglia la porta ad agire d’impulso e in modo incontrollato.

Parla l’attrice

«Sermin si è sempre sentita sola e isolata. Ciò ha alimentato il suo lato peggiore. Se qualcuno si fosse preoccupato per lei forse la sua umanità avrebbe prevalso».

ATTENZIONE SPOILER!

La donna si ritroverà senza l’ombra di un quattrino, al punto che dovrà rivolgersi al sindaco di Cukurova per trovare un lavoro. Ma le verrà offerta un’occupazione come spazzina e da quel momento si ritroverà a pulire le strade della cittadina. Finché un infarto la porterà via per sempre e morirà completamente sola in mezzo alla strada.