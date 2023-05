Esclusivo: le foto dal set di “Beautiful” a Roma

Brooke, Ridge e soci hanno girato nella Capitale alcuni nuovi episodi. E Sorrisi era al Colosseo con loro Tiziana Lupi







Era il 23 marzo 1987 quando negli Stati Uniti andava in onda la prima puntata di “Beautiful”. In Italia sarebbe arrivata solo tre anni dopo, il 4 giugno 1990. Da allora sono andate in onda tante, tantissime puntate. Sono oltre 9 mila: per vederle tutte di seguito ci vorrebbero circa 375 giorni per otto ore al giorno. Intanto la produzione della celebre soap opera ha deciso di regalarsi una trasferta a Roma.

La scorsa settimana nella Capitale sono arrivati sette attori, accompagnati da una cinquantina di persone dello staff, per girare sei puntate che andranno in onda tra il 16 e il 23 giugno negli Stati Uniti e nella primavera 2024 su Canale 5. C’erano innanzitutto Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke fin dalla prima puntata, e Thorsten Kaye, che nel 2013 è entrato nel cast nel ruolo di Ridge, dopo l’uscita di Ronn Moss. Ma erano sul set anche Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Lawrence Saint-Victor (Carter), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam) e Matthew Atkinson (Thomas). Le scene sono state girate in diverse location romane, da piazza Navona al Pantheon, dal Gianicolo a Fontana di Trevi, ma solo Sorrisi ha avuto la possibilità di andare a curiosare nel backstage del set allestito davanti al Colosseo dove gli attori sono arrivati dopo avere gustato un pranzo leggero di piatti tipicamente italiani: bruschette al pomodoro, insalata caprese e prosciutto e melone.

Il set di "Beautiful" a Roma Credit: © Iwan Palombi Jacqueline MacInnes Wood è in attesa del quarto figlio ma non la vedremo incinta grazie ad alcuni trucchi. Credit: © Iwan Palombi In attesa del ciak Jacqueline e Lawrence Saint-Victor si raccontano aneddoti divertenti sui rispettivi figli. Credit: © Iwan Palombi Da sinistra, Jacqueline, Thorsten Kaye e Ginevra Lamborghini. La ex concorrente del “GF Vip” interpreta una pr. Credit: © Iwan Palombi Ginevra mostra a Katherine Kelly Lang il post su Instagram con cui ha comunicato la sua partecipazione alla soap. Credit: © Iwan Palombi Thorsten e Katherine sono pronti per una scena. Credit: © Iwan Palombi Da sinistra, Lawrence Saint-Victor, Annika Noelle e Matthew Atkinson durante una pausa. Credit: © Iwan Palombi Ciak all’ombra del Colosseo per Ridge e Brooke: «Quello di “Beautiful” è il lavoro migliore che avrei mai potuto immaginare. È diventato parte della mia vita e mi ha dato quella stabilità che la recitazione spesso non ti dà» dice Katherine Kelly Lang. Credit: © Iwan Palombi Annika Noelle scatta qualche foto. Dietro di lei la nostra Tiziana Lupi realizza uno dei video che trovate sul nostro profilo Instagram. Credit: © Iwan Palombi Jasmine Carrisi con Jacqueline MacInnes Wood. La figlia di Al Bano, altra guest star italiana, interpreta il ruolo di una modella.

La trama delle puntate girate nella Capitale è top secret. Da ciò che abbiamo visto durante le riprese e dalle voci che suggeriscono una riconciliazione tra due personaggi durante la vacanza romana, possiamo però ipotizzare che si tratti dell’ennesimo ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke che, dall’inizio della soap, si sono sposati e separati una decina di volte. L’unica certezza al momento riguarda, invece, la presenza in queste puntate di due guest star italiane, Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini, nel ruolo, rispettivamente, di una modella e di un’esperta internazionale di pubbliche relazioni.