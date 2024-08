Le Storie di “Un posto al sole”, le trame dal 12 al 16 agosto 2024

Cosa succederà questa settimana nella soap di Rai 3? Ecco tutte le anticipazioni Un Posto al Sole - Rosa (Daniela Ioia) Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Per "Un posto al sole", la serie di Rai 3 ambientata a Napoli, non ci sarà la consueta pausa estiva, ma da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2024, alle 20.45 su RaiTre, andranno in onda alcune tra le storie più coinvolgenti, trasmesse nella stagione appena conclusa.

La premessa: come ogni anno Palazzo Palladini si svuota per le vacanze, ma quest'estate in guardiola c'è una novità: Rosa (Daniela Ioia) sostituisce Raffaele (Patrizio Rispo)! Sarà proprio lei a fare compagnia ai fedelissimi spettatori di agosto! Ma non sarà sola, con lei quella piccola peste di Manuel (Manuel D'Angelo), l'esuberante Marika (Laura Pagliara), Rossella (Giorgia Gianetiempo), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Pino (Antimo Casertano), il postino di Palazzo Palladini, che farà alla nostra Rosa una corte romantica. In loro compagnia, ripercorreremo le più belle storie della stagione appena conclusa.

Le Storie che rivedremo nella prima settimana

Rosa racconta la storia di Ferri, Marina e Tommaso;

Rosa ripercorre la crisi del matrimonio tra Guido e Mariella;

Rosa parla di sé, della sua separazione da Damiano, di quella di Viola ed Eugenio e del nuovo equilibrio tra le due famiglie;

Rosa e Marika ricordano la dolorosa vicenda in cui è rimasta vittima Diana.