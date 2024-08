Le Storie di “Un posto al sole”, le trame dal 19 al 23 agosto 2024

Cosa succederà questa settimana nella soap di Rai 3? Ecco tutte le anticipazioni Un Posto al Sole - Niko (Luca Turco) e Valeria (Benedetta Valanzano) Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Per "Un posto al sole", la serie di Rai 3 ambientata a Napoli, non ci sarà la consueta pausa estiva ma da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2024, alle 20.45 su RaiTre, andranno in onda alcune tra le storie più coinvolgenti, trasmesse nella stagione appena conclusa. Da lunedì 26 agosto, poi, "Un Posto al Sole" tornerà con le nuove puntate.

La premessa: come ogni anno Palazzo Palladini si svuota per le vacanze, ma quest'estate in guardiola c'è una novità: Rosa (Daniela Ioia) sostituisce Raffaele (Patrizio Rispo)! Sarà proprio lei a fare compagnia ai fedelissimi spettatori di agosto! Ma non sarà sola, con lei quella piccola peste di Manuel (Manuel D'Angelo), l'esuberante Marika (Laura Pagliara), Rossella (Giorgia Gianetiempo), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Pino (Antimo Casertano), il postino di Palazzo Palladini, che farà alla nostra Rosa una corte romantica. In loro compagnia, ripercorreremo le più belle storie della stagione appena conclusa.

Le Storie che rivedremo nella seconda settimana

Lunedì 19 agosto

Storia di camorra, rivediamo il pentimento di Eduardo, il programma di protezione in cui è stato inserito insieme a Clara e Federico, e il desiderio di vendetta del boss Torrente.

Martedì 20 agosto

Pino, il postino, ascolta le confidenze di Rosa sull'ormai conclusa storia d'amore con Damiano. Manuel cerca di sdrammatizzare l'emozione dei ricordi della madre.

Mercoledì 21 agosto

Rosa e Manuel parlano di Giulia e a Luca e della loro affettuosa accoglienza.

Giovedì 22 agosto

Rivediamo il ritorno di fiamma tra Niko e Valeria Paciello, tornata in città dopo tanti anni e la delusione di Manuela per la fine della storia con Niko.

Venerdì 23 agosto

Rossella viene colpita da una pallonata tirata da Manuel, per sbaglio, Manuel si scusa e Rossella lo apprezza molto, poi prendono un gelato insieme e questa è l'occasione per rivedere la storia tra Rossella e Nunzio. Alla fine della chiacchierata Rosa comunica a Manuel che è arrivato il momento di tornare a casa, perché le vacanze sono finite e Raffaele riprenderà il suo posto.