“Love is in the air” arriva in libreria e la storia di Serkan ed Eda diventa un romanzo

Mentre Canale 5 trasmette le puntate della seconda stagione della soap, il 18 gennaio esce "Love is in the air. La favola di Eda e Serkan" Enrico Casarini







Lui è “il robot”, lei è “la ragazza magica”: sono descrizioni super sintetiche, ma non c’è appassionato di "Love is in the air" che non colga al volo che si parla dei protagonisti della soap turca che va in onda su Canale 5. Serkan Bolat (ovvero Kerem Bursin) ed Eda Yildiz (Hande Erçel) sono così: un giovane architetto potente e votato solo al lavoro, e una giovane che, mentre sogna un futuro da architetto paesaggista, già è capace col suo entusiasmo di cambiare la vita di chiunque incontri. Due persone simili non potevano che incontrarsi e dare vita a un’infuocata, divertente, romanticissima storia d’amore. E mentre Canale 5 trasmette le puntate della seconda stagione della soap, il 18 gennaio esce "Love is in the air. La favola di Eda e Serkan" (Mondadori, 19,50 euro), il romanzo da cui sono tratte le due descrizioni perfette e che fa rivivere l’inizio della storia, dall’indimenticabile primo incontro (quando Eda per protesta si ammanetta a Serkan, convinta che lui abbia cancellato la sua borsa di studio per l’Università) al volo aereo che segnerà il definitivo cambiamento delle loro vite.

La soap, però, non ha cambiato solo la vita di Eda e Serkan, ma anche quella dei due attori, visto che sul set si sono innamorati davvero. Lui ha cominciato a recitare negli Stati Uniti, dov’è cresciuto, per tornare poi in patria dov’è stato protagonista di diverse serie; lei è nota tanto come modella, quanto come attrice televisiva. Entrambi già molto famosi in Turchia, in primavera hanno annunciato il legame con un post “marinaro” su Instagram: loro due in canoa alle Maldive. Il rapporto è poi proseguito con un’inattesa scelta di riservatezza sui social. D’altra parte Kerem, in una recente intervista a un importante quotidiano turco, prima si è definito “Un romantico fuori dagli stereotipi”, poi ha puntualizzato: «Io e Hande affrontiamo la nostra vita di lavoro con professionalità e non la mescoliamo con la vita privata». Ciò nonostante, pochi giorni fa i fan della coppia Hande-Kerem (sono detti gli “HanKer”, dalla fusione dei nomi dei loro beniamini) hanno tremato di fronte all’ennesima apparizione pubblica “in solitaria” della Erçel. Che il fidanzamento sia già finito? Le ipotesi si rincorrono. Di certo c’è che l’avventura del “robot” e della “ragazza magica”, nella soap e nel romanzo, continua.