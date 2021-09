“Love is in the air”, le anticipazioni: arriva nonna Semiha e sono dolori

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Ora che Efe (Ali Ersan Duru) se ne va, chi sarà il nuovo socio della Art Life? La domanda riceve risposta proprio quando lo studio è tutto teso nell’attesa di novità su un appalto molto delicato… Ed Eda (Hande Erçel) non crede ai suoi occhi: è sua nonna Semiha (Aysegül Issever)! La notizia non la rende felice: Semiha è una ricchissima donna d’affari, ma i rapporti tra loro sono brutti. Soprattutto, Eda non riesce a capire perché la nonna abbia deciso di fare questo investimento, e dunque inizia a “indagare”. Dal canto suo, Semiha si rivela subito una manager veramente tosta, ben decisa a “mettere le mani” dappertutto: fa insinuazioni su Alptekin (Ahmet Mark Somers), cerca informazioni su Serkan (Kerem Bursin)… E si presenta a casa di sua figlia Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda, per capire che quali siano i loro rapporti con la famiglia di Serkan… Infatti Serkan si rivela rapidamente il bersaglio principale delle critiche di Semiha, che lo giudica un disastro da cui Eda deve stare il più possibile lontana. Per ottenere questo risultato Semiha trova un’alleata perfetta: innamorata com’è di Serkan, Balca (Ilayda Çevik) saprà allontanarlo da Eda!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 agosto al 3 settembre)

Selin lascia la Art Life; prima di abbandonare Istanbul, però, rivela tutto quanto sa di Serkan a Balca, la ragazza che prenderà il suo posto. L’ultima parola sulla sua assunzione è stata detta da Eda, che presto però si pente della scelta, perché capisce di avere in lei una rivale. Alptekin e Aydan divorzieranno e Serkan decide di rompere i rapporti col padre; quando la notizia si diffonde, Balca è abile nel gestire la crisi. Ayfer procede bene col catering, mentre Aydan viene eletta alla presidenza della fondazione.

Le anticipazioni dal 6 al 10 settembre