“Love is in the air”, le anticipazioni: Aydan e Serkan sono in crisi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 marzo su Canale 5







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Talvolta anche le cose belle, anzi bellissime, generano qualche inconveniente. In casa Bolat lo stanno capendo molto bene. Mamma Aydan (Neslihan Yeldan), per cominciare, è angosciatissima dal confronto con la signora Yadigar (Parla Senol), madre di Kemal (Sinan Albayrak) e dunque sua futura suocera. Ha voluto reinventarsi cuoca “all’antica”, perché alla Yadigar piacciono i piatti della tradizione; ha perfino fatto un piccolo eppure disastroso intervento di chirurgia estetica… Ma l’evento più terribile avviene in occasione dell’incontro in cui Kemal chiede la mano di Aydan e le dona un fenomenale anello di famiglia. Il gioiello è per Aydan pesantissimo, sia dal punto di vista materiale, sia da quello psicologico, sicché lo lascia su un tavolo. E naturalmente l’anello scompare… Inizia una caccia al ladro che genererà molte amarezze. Tante preoccupazioni ha anche Serkan (Kerem Bursin). Vengono sia dal nuovo figlio in arrivo, sia dai destini di quella Art Life alla quale lui rimane comunque legatissimo, e proprio nel tentativo di salvare lo studio avrà una brutta sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 marzo)

Una serie di equivoci scatena il caos: Aydan è incinta? O è Pina che è incinta? E la povera Eda, è caduta in depressione? Piril ed Engin pensano che Eda e Serkan ce l’abbiano con loro per qualcosa che a loro sfugge. Burak si arrabbia con Melo perché lei è ancora indecisa sulla forza del loro amore e quindi vuol tenerlo segreto. Serkan compra una nuova casa per la famiglia che s’allarga. Kemal annuncia che sposerà Aydan. Anche Eda e Melo finalmente fanno due grandi annunci: la gravidanza e il fidanzamento.

