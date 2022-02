“Love is in the air”, le anticipazioni: c’è tempesta sulla luna di miele

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Per Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) il matrimonio rappresenta l’inverarsi di una grande fiaba d’amore, e la loro gioia si diffonde tra amici e parenti alla festa di nozze. Festa che potrebbe perfino rivelarsi l’occasione per la nascita di nuove passioni… Ma c’è un fiume di negatività che corre sotterraneo, e l’allegria di questo momento non può frenare il suo impeto. Avvelenata dalla gelosia, la signora Deniz (Ayse Akin) è sempre più cattiva nei confronti dei due ragazzi, e il regalo di pessimo gusto con cui s’è presentata al ricevimento è solo la prima mossa: ha già pensato a un miserabile tiro mancino da realizzare quando gli sposini saranno in Italia nella loro luna di miele. Piril (Basak Gümülcinelioglu), invece, potrebbe peccare di troppo affetto. Venuta a sapere di un grosso problema con il progetto della Art Life in Qatar, l’architetto pensa bene di non rovinare il momento da sogno di Eda e Serkan e dunque di dare la brutta notizia solo al loro ritorno dal viaggio di nozze. Avrà avuto una buona idea?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 febbraio)

Per avvicinare padre e figlio, Aydan propone a Kemal di entrare in un progetto della Art Life come finanziatore: il lavoro li unirà, pensa. Il piano, però, viene malamente svelato da Deniz, che si presenta alla cena di famiglia organizzata da Eda per annunciare che lei e Serkan si sono rimessi insieme. Serkan decide di fare il grande passo e chiedere la mano di Eda, ma ne parla con Melo e deve quindi fare di tutto per non rovinare la sorpresa. Quando finalmente arriva la proposta, Eda accetta con tutto l’amore del mondo.

Le anticipazioni dal 21 al 25 febbraio