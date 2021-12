“Love is in the air”, le anticipazioni: c’è un sospetto che cresce…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 23 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







La passione tra Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) sembra riaccendersi sul serio. Non mancano le scaramucce, ma a Serkan basta vedere che Eda ha conservato gelosamente un suo piccolissimo oggetto (un plettro con cui lui suonava la chitarra)per capire quello che tante parole non saprebbero dire. E poi arriva il momento di un nuovo bacio appassionato fra i due ragazzi… Ma qualcosa, comunque, è cambiato in loro. Un bacio, infatti, non è più sufficiente a stravolgere le loro vite. Continuano a guardarsi come duellanti, perché nessuno di loro vuole perdere quel che è diventato mentre era “da solo”. C’è solo una questione che manda all’aria qualunque dichiarazione di autonomia: la piccola Kiraz (Maya Basol). Serkan guarda la bambina con occhi diversi: sente “qualcosa”. E non è l’unico a sospettare che ci siano dei misteri sulla “famiglia” di Kiraz. Anche Aydan (Neslihan Yeldan) ed Engin (Anil Ilter) hanno avuto sentore di menzogna nell’aria, e hanno iniziato le loro personali indagini.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 dicembre)

Eda pensa di raccontare a Serkan la verità sulla piccola Kiraz scrivendogli una lettera. Una lettera è anche la strada scelta da Aydan per raccontare a suo figlio della relazione con Kemal. A differenza di Eda, Aydan scrive sul serio, ma la busta che lascia nell’auto di Serkan viene rubata da Melo, che teme sia la “confessione” di Eda. Mentre Engin e Piril hanno una piccola lite sulla organizzazione della loro vita familiare, Serkan ed Eda ritrovano perfetta sintonia sul lavoro… La gelosia di Serkan, però, rovina tutto. Se solo sapesse…

Le anticipazioni dal 20 al 23 dicembre