“Love is in the air”, le anticipazioni: “condannati” a vivere insieme

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50)







La guerra per l’affidamento di Kiraz (Maya Basol) conosce una tregua. L’impone una giudice che ritiene necessario che bambina e genitori vivano insieme per un po’. Questo dovrebbe tranquillizzare la piccola e chiarire le idee a Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin). Lui, dunque, si trasferisce a casa di lei, e così inizia la “prova”! Gli innamorati si scoprono ancora una volta uniti dal fastidio per il comportamento di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan), che continuano a competere per “conquistare” la bambina. Al contempo, però, Eda e Serkan non sembrano trovare la giusta sintonia tra loro. Eda sbuffa, non vuole che Serkan resti in casa sua e pensa che il suo approccio “pedagogico” sia sbagliato… Sotto sotto, però, è più innamorata che mai… Serkan, invece, si scopre entusiasta del nuovo impegno da padre, tanto da adattargli anche l’approccio al lavoro: prima sposta il suo ufficio a casa di Eda, che non la prende bene, poi propone una “rivoluzione” organizzativa allo studio Art Life che turba Eda…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 gennaio)

Aydan e Ayfer indagano rispettivamente su Eda e Serkan per ottenere l’affidamento di Kiraz. Serkan (che si scopre geloso del rapporto di Burak con Kiraz e cerca di sabotare una loro gita di pesca) muove i primi passi da padre, ma Eda teme che vizi troppo la bambina. Kiraz intanto è impaurita dall’idea che il papà possa abbandonarla di nuovo, così convince la mamma a dormire a casa di Serkan. E qui Eda scopre che in una stanza Serkan ha conservato tutti i ricordi della loro relazione. La questione dell’affidamento arriva finalmente in tribunale.

Le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio