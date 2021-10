“Love is in the air”, le anticipazioni: due donne con l’acqua alla gola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 ottobre al 5 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







Non c’è pace per Ayfer (Evrim Dogan) e Aydan (Neslihan Yeldan): ogni giorno cade loro addosso un nuovo pezzo di mondo! Ora devono destreggiarsi in due situazioni così spinose, che è impossibile dire quale sia la più complicata. Il “mistero” della scomparsa di Alexander (Hakan Karahan) le riguarda direttamente: qualcuno le ricatta dicendo di sapere cos’hanno fatto allo chef rubacuori, e loro decidono di cedere e pagare subito, senza farsi domande sulle conseguenze… Poi c’è la questione delle nozze di Eda (Hande Erçel) con Deniz (Sarp Can Köroglu). Da finte che dovevano essere si stanno pericolosamente trasformando in vere: la licenza matrimoniale c’è, e spunta un abito da sposa! Le due donne si affidano ancora all’eterno, amato e odiato complice Seyfi (Alican Aytekin), che ha una brillante idea. Sa di un’erborista che potrebbe creare una pozione per scacciare il “malocchio” che separa Eda e Serkan (Kerem Bursin): si tratterà solo di somministrarla ai ragazzi… E anche in questo caso nessuno pensa alle conseguenze.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 29 ottobre)

Eda e Serkan sembrano essersi riavvicinati e Selin è così gelosa da fingere un incidente stradale per attrarre l’attenzione. Serkan organizza una cena a sorpresa con Eda: la serata comincia bene con un bacio, ma finisce male con una gaffe di Serkan. Engin organizza un incontro di gruppo per stemperare lo stress: in realtà serve a capire se il legame tra Eda e Deniz è vero, e i due “se la cavano”. Un cliente della Art Life vuole organizzare una sfilata di moda con Eda per festeggiare l’affare appena concluso.

