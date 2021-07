“Love is in the air”, le anticipazioni: è giunta l’ora dei chiarimenti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Ci sono situazioni in cui qualunque cosa si decida di fare, sarà quella sbagliata. Quel che conta, dunque, è scegliere lo sbaglio “minore”… Serkan (Kerem Bursin) è nel pieno di una di queste situazioni. Non volendo fare male a Eda (Hande Erçel) svelandole la verità sulla morte dei suoi genitori, sceglie di lasciarla. E così, per l’appunto, sbaglia. Non è soltanto l’amore che tiene legati i due ragazzi, ma anche il lavoro. Lo studio Art Life, infatti, si ritrova a presentare due diversi progetti per la realizzazione di un porto, e naturalmente Eda e Serkan non sono nello stesso team creativo; il cliente, però, chiede un progetto unico, che prenda il meglio da entrambi, e dunque bisogna ricostruire una perfetta sintonia tra tutti. Efe (Ali Ersan Duru) ha un’idea: perché non ritrovare grinta e spirito di gruppo in una sorta di ritiro? Il programma del ritiro prevede anche dei “giochi”, delle prove, e proprio in una di queste sfide (una gara automobilistica) Eda e Serkan tornano fianco a fianco e, grazie a un’idea della ragazza, avranno la possibilità di chiarirsi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 luglio)

Eda e Serkan parlano in famiglia del loro amore e questo sconvolge Aydan e Ayfer, allineate nel considerare questo legame una pazzia. Mentre Efe inizia a capire le dinamiche dello studio e s’interessa a Eda, Alptekin decide di cedere ogni incarico a Serkan, che si vede costretto a ricorrere all’aiuto di Selin. Alptekin, poi, rivela a Serkan la verità sulla morte dei genitori di Eda: la responsabilità per il loro incidente ricade su di lui! A questo punto Serkan non sa davvero come comportarsi con la ragazza che ama.

Le anticipazioni dal 2 al 6 agosto