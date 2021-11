“Love is in the air”, le anticipazioni: Eda ha deciso: rimarrà per Serkan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Il destino pone Serkan (Kerem Bursin) ed Eda (Hande Erçel) di fronte a un’altra prova difficilissima. La scoperta della verità sul padre del bimbo che Selin (Bige Önal) porta in grembo, permette a Serkan di correre in aeroporto per chiedere a Eda di non partire per New York, di tornare al suo fianco. Ma prima di riuscirlo a fare, si sente male e sviene. Al suo risveglio, il giovane Bolat riceve due notizie: una è meravigliosa, una è terribile. La prima riguarda Eda: ha deciso di restare, sa la verità su Selin ed è pronta a “ricominciare”. La seconda riguarda la diagnosi fatta in seguito al suo svenimento, ed è la peggiore che ci si possa aspettare. Serkan decide che ciò che gli ha detto il medico rimarrà segreto: questo è il momento per vivere i sogni, per cogliere tutto quanto c’è di bello nella vita… E lui lo farà con Eda al suo fianco! Eccolo quindi arrivare a prenderla a cavallo di una splendida moto, eccoli “fingersi” investigatori in un caso di presunto omicidio… E questi sono soltanto i primi sogni che i ragazzi vogliono fare avverare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 19 novembre)

Con la morte nel cuore, Eda rifiuta la proposta di matrimonio di Serkan, perché gira voce che Selin aspetti un figlio da lui e lei non vuole rovinare una “famiglia”. Serkan, all’oscuro di tutto, non si dà pace. Quando la gravidanza viene confermata, Eda è sempre più convinta del fatto che Serkan debba sapere tutto e infatti dà la notizia: lui rimane sconvolto. Aydan è in un momento di grande arrabbiatura, per la crisi tra Eda e Serkan e per la corte insistente di Kemal… Ma forse questa corte non le dispiace poi così tanto…

Le anticipazioni dal 20 al 26 novembre