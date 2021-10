“Love is in the air”, le anticipazioni: Eda ha trovato un nuovo amore?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

A quanto pare la rinascita “casuale” della storia tra Serkan (Kerem Bursin) e Selin (Bige Önal) ha dato al loro amore un’energia nuova e fortissima, visto che lui sorprende tutti chiedendole di sposarlo. E non è una cosa detta vagamente nella confusione del “dopo amnesia”, perché quello che Selin sfoggia al dito è proprio un anello di fidanzamento ed Eda (Hande Erçel) accusa pesantemente il colpo. Ben decisa a non dichiararsi sconfitta, però, Eda s’inventa un nuovo modo per choccare Serkan e fargli ricordare il “loro” passato insieme: annuncia di essersi fidanzata con Deniz (Sarp Can Köroglu). Quest’ultimo sta al gioco molto volentieri, anche perché sotto sotto è davvero innamorato di Eda. In attesa di sapere come la prenderà Serkan (reagirà? e come?), c’è però una persona che viene profondamente ferita da questo annuncio inatteso… È la povera Ceren (Melisa Döngel), che ha sperato davvero di legarsi a Deniz e per questo ha anche scaricato malamente Ferit (Çagri Çitanak).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 ottobre)

Serkan è tornato ad Istanbul prigioniero di un’amnesia che ha cancellato un anno di ricordi. Se Selin è felice di essere ritornata la sua innamorata, Eda e Aydan cercano di capire come rimediare a questa situazione: tutti, quindi, si mettono al lavoro per portare acqua al loro mulino. Selin è grintosa, mentre Eda ha profonde crisi. Engin e Piril ragionano sulla possibilità di avere un figlio. La segreta storia d’amore tra Alexander e Ayfer, invece, procede ad alti e bassi, anche perché Aydan continua a fare la corte allo chef.

Le anticipazioni dall’11 al 15 ottobre