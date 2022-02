“Love is in the air”, le anticipazioni: Eda, mi vuoi sposare?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

In mezzo a tanta confusione, Serkan (Kerem Bursin) ha un’idea fantastica. Basta con finzioni e dubbi: chiederà la mano di Eda (Hande Erçel)! Peccato che avvii il progetto non nel migliore dei modi. Decide infatti di parlarne con Melo (Elçin Afacan), confidando che la ragazza mantenga il segreto… Puntualmente, però, la voce del matrimonio inizia a circolare e Serkan deve fare i salti mortali perché la proposta non arrivi alle orecchie dell’amata nel momento sbagliato. In qualche modo, dunque, arriviamo all’atteso matrimonio, accompagnato da una festa così gioiosa, da favorire finalmente un dialogo tra Serkan e papà Kemal (Sinan Albayrak): i due uomini capiscono che devono dare un’occasione al loro imprevisto legame di sangue. Peccato che alla festa faccia capolino anche la signora Deniz (Aise Akin), che porta un “regalo” di pessimo gusto: un pacchetto di biglietti da visita di avvocati divorzisti, nel caso Serkan cambiasse idea. Ma gli sposi novelli non si preoccupano di certe miserie: già si vedono in viaggio di nozze in Italia…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 all’11 febbraio)

Eda convince Aydan a dire in modo diretto a Serkan che Kemal è il suo vero padre. Il giovane Bolat non prende affatto bene la novità… Questa sua chiusura ferisce Kiraz: quando vede che il “nuovo” nonno, a cui vuole già un mare di bene, non la va a trovare nel primo giorno di scuola, la bimba si chiude nel bagno dell’istituto. La protesta si conclude bene ed Eda organizza una cena per festeggiare e annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme. Aydan intanto sta cercando un’idea per avvicinare padre e figlio.

Le anticipazioni dal 14 al 18 febbraio