“Love is in the air”, le anticipazioni: Eda sorride, ancora non sa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 novembre al 3 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40)







I giorni di spensierata libertà di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) nel loro camper in riva al mare vengono turbati da un contrattempo. Il film in cui si sono lasciati coinvolgere diventa un impegno sempre più pressante. E pressantissima si rivela Puren (Pelin Uluksar), la stella del film, che ha perso la testa per il “collega” Serkan e decide di sbarazzarsi della rivale Eda, addirittura ipnotizzandola. Quando la ragazza sarà sotto il suo controllo, l’attrice le ordinerà di dimenticare il fidanzato e così avrà campo libero… Eda, troppo furba per cadere in una trappola così ridicola, sta al gioco e le danno man forte Ayfer (Evrim Dogan), Aydan (Neslihan Yeldan), Piril (Basak Gümülcinelioglu) ed Engin (Anil Ilter). Fingersi ipnotizzata, del resto, permette a Eda di giocare uno scherzo a Serkan, che capirà veramente cosa vuol dire essere cancellati dalla memoria della persona amata. Eda non sa, però, che le risate finiranno molto presto: scopre, infatti, qualcosa di sconvolgente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 26 novembre)

Quando l’amore è tanto, né i contrattempi, né il passare del tempo possono fargli del male, e infatti ecco due coppie che si saldano sempre più: Eda e Serkan e Aydan e Kemal. Un’altra coppia, poi, riceve un’informazione importante: con un metodo molto bizzarro, Leyla predice a Piril ed Engin che avranno un bimbo, ma loro preferirebbero una bimba… Per una serie di coincidenze (ma non solo…), una cena riunisce Eda, Serkan, Aydan, Kemal, Puren e perfino Ayfer allo stesso tavolo.

Le anticipazioni dal 27 novembre al 3 dicembre

Questa settimana la soap vivrà un momento di svolta. La scoperta di Eda, infatti, fa da premessa a un balzo avanti della storia di ben cinque anni. Ecco come ritroveremo alcuni protagonisti.