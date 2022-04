“Love is in the air”, le anticipazioni: fino all’ultima emozione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 4 e 5 aprile su Canale 5 (ore 16.45) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Siamo giunti alle ultime battute di Love is in the air. La soap turca, infatti, si conclude martedì 5 aprile, e la parte finale del racconto del tempestoso amore di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) non può che avere come cuore la nascita del loro piccolo Alp. In questi ultimi mesi d’attesa (“volati” in pochi minuti di puntata…), i nostri innamorati si sono ritrovati immersi in un caos totale, tra amori che cercano di fiorire e amori che sembrano al capolinea, per non parlare dei progetti grazie ai quali la Art Life cerca, con gran fatica, di rilanciarsi. Per non sembrare “tagliati fuori” da questa frenesia, poi, Eda e Serkan continuano a battibeccare anche sulle minuzie quotidiane. Così decidono di prendersi un po’ di tempo tutto per loro e di passare quel che resta dell’attesa nella loro casa di montagna. Lungo la strada per la tranquillità, però, giunge inattesa la rottura delle acque. E non solo! L’automobile li lascia a piedi in un punto in cui il cellulare prende e non prende. Eda e Serkan, dunque, si ritrovano soli ad affrontare una delle “sfide” più impegnative della vita!

Le nuove puntate di Brave and Beautiful

La scorsa estate ci ha lasciati col fiato sospeso e tante storie aperte. Ma da mercoledì 6 aprile molti nodi cominceranno a sciogliersi con l’arrivo delle nuove puntate di Brave and Beautiful, l’avvincente soap turca che vede al centro la travagliata storia d’amore tra Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e la moglie Sühan (Tuba Büyüküstün). Scopriremo quindi se la donna, stanca della continua lotta tra l’uomo che ama e il padre Tahsin (Tamer Levent), deciderà di porre fine al suo matrimonio...