“Love is in the air”, le anticipazioni: fuggi con me, Eda, e ricominciamo

Il mistero del furto del progetto del lampadario ha causato una frattura terribile tra Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin). Una separazione a cui Serkan stesso, saputa la verità sulla colpevolezza di Kaan (Ismail Ege Sasmaz), vuole porre rimedio nel miglior modo possibile. Non solo, dunque, riesce a sottrarre a Kaan il progetto dell’hotel ecologico, ma decide di affidarlo proprio a Eda, a cui compra anche un regalo molto particolare… Peccato, però, che Eda non mostri alcuna intenzione di riavvicinarsi a lui. Che fare, dunque? Serkan ha un’idea curiosa ed efficace. Come Eda lo ha “conquistato” legandolo a lei con un paio di manette, lui farà lo stesso. E con lo stesso paio di manette! Con la sua “prigioniera”, dunque, Serkan andrà al suo chalet di montagna: lì, lontano da tutti, potranno spiegarsi e progettare un nuovo futuro insieme. La fuga, però, sarà funestata da alcuni fastidiosi e ridicoli incidenti. La “scomparsa” di Eda e Serkan, però, preoccuperà gli amici della ragazza. Sarà Figen (Sitare Akbas) a rintracciarli… E avrà una grande sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 giugno al 2 luglio)

Tra Eda e Serkan le cose sembrano andare proprio bene: lui ha addirittura lasciato una cena con Selin per poter festeggiare il compleanno con lei… Quando però Serkan scopre che Kaan si è impadronito di un progetto di lampadario della Art Life e lo ha messo in produzione, va su tutte le furie e incolpa Eda. Offesissima, la ragazza decide di chiudere ogni rapporto con lui. Mentre si consuma questo dramma, c’è chi indaga per capire che cosa sia veramente successo, e la verità lentamente affiora.

Le anticipazioni dal 5 al 9 luglio