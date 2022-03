“Love is in the air”, le anticipazioni: il professor Serkanha un dubbio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Serkan (Kerem Bursin) è tornato tra i libri. Non potendo fare altro che vendere le sue quote della Art Life per cercare salvare lo studio e il progetto di Eda (Hande Erçel) in Italia, ha comunque scoperto che la nuova vita di professore universitario alla facoltà di Architettura gli piace moltissimo. Ed è anche un docente molto in gamba, nonostante senta che gli studenti vedano in lui più un famoso professionista da emulare e farsi amico, che un maestro… Nella sua mente, però, si fa strada un tarlo: sospetta che Eda non abbia gradito la sua scelta di cercare un’occupazione “normale” e rimpianga la vita tanto intensa quanto “mondana” della Art Life. La preoccupazione di Eda, invece, è per tutt’altra cosa: le è bastata una visita allo studio per capire che Engin (Anil Ilter) e Piril (Basak Gümülcinelioglu) sono ancora in grandissima difficoltà. Così capisce che hanno bisogno di un aiuto da Serkan e lo convince a dare una mano. Questa, però, non è l’unica cosa che Eda capisce: sente che c’è qualcosa in lei che “non va”

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 febbraio al 4 marzo)

La Art Life sta affondando, ma fra chi viene a conoscenza della situazione sembra che la parola d’ordine sia di cercare di salvarla senza che Serkan sappia nulla. Aydan, intanto, terrorizzata alla prospettiva di diventare povera, si fa insegnare da Ayfer come si vive “normalmente”; Piril ed Engin, invece, sono in crisi col lavoro. Serkan scopre il disastro quando Kiraz gli chiede di non vendere il suo pony: naturalmente s’infuria, ma affronta la situazione con decisione. Melo e Burak, intanto, si “reincontrano” e si baciano.

Le anticipazioni dal 7 all'11 marzo