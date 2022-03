“Love is in the air”, le anticipazioni: il segreto di Eda e Serkan genera il caos

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







La notizia è di quelle meravigliose: Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) aspettano un secondo figlio, e cominciano a progettare la nuova vita che fiorirà da questa nuova culla. Immancabilmente, però, il loro atteggiamento (la novità è tenuta ancora nascosta…) viene male interpretato da chi è loro vicino. Un banale scambio di borse, infatti, genera una serie di false verità. Affiora il sospetto che Aydan (Neslihan Yeldan) sia incinta. Aydan, a sua volta, è convinta che ad aspettare un bimbo sia Pina (Doga Ozum), la nipote affidata a lei. E poi salta fuori una preoccupazione per Eda che sarebbe vittima di una profonda depressione. Quest’ultima “scoperta” è merito di Melo (Elçin Afacan) che, nella borsa scambiata, ha trovato un antidepressivo. Melo pagherà caro questo pasticcio: nel caos di questi giorni, infatti, la ragazza non si è occupata della nuova storia d’amore con Burak (Sinan Helvaci). Quando lui le chiede conto della cosa, Melo dà una spiegazione goffa: dice che in fondo non è sicura, e le conseguenze sono disastrose.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 marzo)

Serkan teme che Eda non apprezzi la sua nuova vita da professore universitario ed è molto preoccupato. Aydan continua a studiare per imparare a vivere non da ricca e quindi taglia lo stipendio a Seyfi, che se la prende: della loro “lite” approfitta Kemal, che organizza un incontro chiarificatore tra loro per aver l’occasione di chiedere la mano di Aydan. Eda scopre che l’Art Life è ancora nei guai e convince Serkan ad aiutare lo studio, ma il suo “soccorso” genera altri problemi. Intanto Eda scopre di essere incinta.

Le anticipazioni dal 14 al 18 marzo