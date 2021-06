“Love is in the air”, le anticipazioni: Kaan fa perdere la testa a Serkan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 giugno al 2 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







Kaan (Ismail Ege Sasmaz) continua a tramare per danneggiare Serkan (Kerem Bursin). Non ha remore né limiti, ed è pronto a cogliere ogni occasione. Ecco perché lusinga incessantemente Melo (Elçin Afacan): ha capito che, in quanto amica di Eda (Hande Erçel), nel mondo del suo rivale questa ragazza sarà anche una figura non centrale, ma è sicuramente un “punto debole” da cui lui può arrivare a informazioni sul conto di Serkan e delle sue iniziative. E infatti proprio durante un pranzo a casa di Melo, Kaan ha scoperto tutto sull’innovativa linea di lampadari della Art Life. Per Serkan questo è un colpo durissimo e la sua rabbia si scatena contro Eda: le segretissime carte erano affidate a lei, quindi lei è la colpevole del disastro! Eda è travolta dalle parole di Serkan e si sente così umiliata da fuggire dall’ufficio… E non solo: dopo una notte tormentata decide di chiudere ogni rapporto con Serkan restituendogli l’anello di fidanzamento per rompere il loro contratto. Lui, però, ora ha altro per la testa e rifiuta la restituzione: altra litigata solenne!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 giugno)

Ad Antalya, Serkan fa saltare il piano di Kaan per mandare a pallino il fidanzamento di fronte ai paparazzi. Per aiutare un cliente della Art Life, Eda s’impegna a ristrutturare una villa per una bizzosa cantante; un po’ a malincuore, Serkan decide di aiutarla. Eda aiuta Aydan a sconfiggere il mal di testa: forse tra le due donne sta cambiando qualcosa? Serkan è preoccupato per come vanno le cose alla Art Life: suo padre, Selin, Ferit… È così difficile “gestirli” tutti! Questa volta è Eda che si offre di dargli una mano.

Le anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio