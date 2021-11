“Love is in the air”, le anticipazioni: Kerem, io ti amo, ma ti devo dire no

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







Come sono cambiate le cose in così poco tempo. Ora che il problema del passato “svanito” è stato risolto, Serkan (Kerem Bursin) è intento a progettare il futuro. Ciò che vede è un’immagine come quella di questa pagina: Eda (Hande Erçel) in abito da sposa che si prepara a dirgli finalmente il suo “sì” in una gioiosa cerimonia di matrimonio. E la festa della Art Life è l’occasione giusta per farle la proposta ufficiale. Eda, però, lo sorprende: gli dice che non può accettare. Serkan è allibito: cos’è mai successo? Ci sarà lo zampino di Selin (Bige Önal)? Sì, Selin c’entra, ma non come pensa Serkan. Eda ha saputo che Selin è incinta, che il papà è Serkan, e che Selin subito dopo il parto se ne andrà dalla Turchia, perché non ha intenzione di far vedere il neonato al padre. Queste parole hanno toccato Eda, che decide di non accettare la proposta di Serkan prima che questi sappia del bimbo in arrivo. Serkan continua a rimuginare invano sulla scelta di Eda. Dal suo canto, Eda non ha intenzione di dirgli nulla e così sprofonda nella disperazione più cupa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 12 novembre)

Il matrimonio di Eda e Deniz viene annullato dopo una rocambolesca “caccia allo sposo”: ora la ragazza può rinnovare la sua storia d’amore con Serkan. Si scioglie il mistero di Kemal: quando ha saputo del divorzio di Aydan, sua prima fiamma, ha deciso di tornare nella sua vita e corteggiarla. Non solo, Kemal è socio maggioritario di Ates, cliente cruciale della Art Life, e dunque inizia a lavorare con Serkan ed Eda. Piril è coinvolta in un incidente ed Engin pensa che sia morta. Melo scopre una cosa su Selin…

Le anticipazioni dal 13 al 19 novembre