“Love is in the air”, le anticipazioni: matrimonio & complicazioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40)







La data fatidica del matrimonio di Eda (Hande Erçel) e Deniz (Sarp Can Köroglu) è ormai arrivata e molti protagonisti della nostra storia si preparano ad affrontare l’evento. Eda appare impaurita: la finzione si sta spingendo troppo avanti. Deniz ha i suoi loschi buoni motivi per far sì che l’organizzazione proceda senza tentennamenti. Aydan (Neslihan Yeldan) è disperata e fa un ultimo appello a Serkan (Kerem Bursin), affinché faccia saltare le nozze dichiarandosi a Eda. Ma Serkan ormai è all’apice della confusione, decide che non farà nulla e che affogherà la disperazione nell’alcol andando a un bar con Engin (Anil Ilter). Proprio nel locale, però, succede un incidente imprevedibile e violento che scuote il giovane Alptekin e gli fa finalmente capire come stanno le cose. Eppure Serkan ora si vergogna troppo di sé e del suo comportamento. Engin gli dà un ultimo consiglio: non è tardi per rimettere le cose a posto! Che cosa farà l’innamorato finalmente rinsavito?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 novembre)

I preparativi per le nozze di Eda vanno avanti senza sosta e Serkan è inquieto. Selin (sempre più gelosa di Eda) affronta Ferit per sapere perché ha mandato a Serkan la foto in cui lei e Deniz si baciano: Ferit lo ha fatto per punirla della sua spietata cattiveria. Aydan e Ayfer scoprono che Alexander è vivo, ma ora devono gestire la questione delle nozze, per cui si affidano a Seyfi che procura una “pozione” d’amore per fare riavvicinare Eda e Serkan: peccato che loro stesse facciano fallire il piano per somministrarla.

Le anticipazioni dall’8 al 12 novembre