“Love is in the air”, le anticipazioni: matrimonio contro matrimonio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) devono escogitare qualcosa per mandare a monte l’annunciato matrimonio di Selin (Bige Önal) e Ferit (Çagri Çitanak). Non è facile, perché i fidanzati riconciliati vorrebbero partire per l’Italia e tornare a Istanbul solo per la cerimonia evitando ogni complicazione. L’idea dei nostri eroi è una “complicazione” sul tema della gelosia. Da una parte Serkan suggerisce a Selin di fare un accordo prematrimoniale con Ferit, per dormire sogni “economici” tranquilli; dall’altra, Eda conforta una titubante Selin dicendole che lei stessa ha firmato un accordo simile, visto che sono prossime anche le nozze tra lei e Serkan… Anche Aydan (Neslihan Yeldan) viene coinvolta nel complotto. Il suo compito è fingersi consulente per la scelta dell’abito nuziale di Eda e di quello per Selin, e così potrà cercare di dissuaderla dall’idea di sposare Ferit. La notizia del ”finto matrimonio” però si diffonde e genera il caos: zia Ayfer (Evrim Dogan) addirittura si sente male!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 luglio)

Il “contratto di fidanzamento” sta per scadere e Serkan, dopo aver sventato l’ennesimo tiro del rivale Kaan, cerca in tutti i modi di fare pace con Eda. Organizza addirittura una sorta di rapimento, ammanetta Eda e la porta in uno chalet in montagna: insieme passeranno lì la notte in un crescendo di incidenti e piccoli screzi. Nel frattempo, però, ci sono altri amori hanno delle difficoltà: Selin e Ferit sembrano vicini a separarsi, mentre Engin, sempre più confuso, si ritrova a scontentare tanto Ceren quanto Piril.

Le anticipazioni dal 12 al 16 luglio