“Love is in the air”, le anticipazioni: non possono proprio star lontani!

La festa di compleanno di Selin (Bige Önal) avrebbe dovuto sancire la forza del nuovo legame tra lei e Serkan (Kerem Bursin) e invece si rivela un disastro. Le conseguenze di un incidente capitato a Eda (Hande Erçel), fanno capire a Selin che l’amnesia non ha cancellato in Serkan un qualche cosa che pare spingerlo comunque tra le braccia dell’“altra”. Pochi giorni dopo Selin riceve conferma alla sua intuizione: vede Serkan ed Eda felici e intenti a preparare un terrario, una composizione che punta a fare convivere piante diverse sulla base di ciò che le unisce, superando le differenze… E non c’è immagine migliore per descrivere la nascita di un vero amore… La contromossa di Selin è rapida: simula un incidente automobilistico per riportare su di sé tutta l’attenzione di Serkan. Anche Ceren (Melisa Döngel) decide di “choccare” Serkan. Gelosa dell’amore di Deniz (Sarp Can Köroglu) verso Eda, Ceren gli rivela che i due si sono messi d’accordo per ingannarlo: cos’altro serve a Serkan per capire che brutta persona sia Eda?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 ottobre)

Eda cerca di “salvare” un progetto che la Art Life sta per perdere. Selin e Deniz lavorano nell’ombra per sabotarla, ma Eda sa solo che Serkan cerca di aiutarla e, in più, l’ha pure baciata in ufficio, quindi continuare a ingelosirlo con Deniz. Serkan, però, la spiazza nuovamente: organizza una festa a sorpresa per Selin! Ayfer e Aydan litigano con Alexander e Aydan lo stende con una bottigliata: non l’avranno ucciso? Engin, stravolto dai cambi d’umore di Piril, raccoglie una confidenza di Serkan: ama ancora Eda…

Le anticipazioni dal 23 al 29 ottobre