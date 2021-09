“Love is in the air”, le anticipazioni: nozze a rischio: manca lo zucchero!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 settembre all’1 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

La decisione improvvisa di sposarsi subito ha gettato nel caos il mondo intorno a Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin). Non è facile adeguarsi alle prescrizioni imposte per il matrimonio tradizionale che nonna Semiha (Aysegul Issever) ha richiesto come condizione necessaria per acconsentire alla decisione dei ragazzi. Si ingigantiscono anche questioni minime. Per esempio, la “notte dell’henné” (una sorta di addio al nubilato meno goliardico e molto più legato alla celebrazione dell’addio alla famiglia d’origine della promessa sposa) richiede che vengano offerti i tipici sorbetti turchi e Ayfer (Evrim Dogan), cuoca sublime, s’infuria perché non ha ricevuto il tipo di zucchero necessario alla ricetta. Il tuttofare Erdem (Sarp Bozkurt) si impegna nella ricerca, ma, come forse sarebbe stato logico prevedere, non cava un ragno dal buco… Alla fine, però, riceve un aiuto inaspettato: una persona gli recapita lo zucchero necessario, ma lui non dovrà rivelare a nessuno l’identità del magnanimo donatore. Tutto risolto, dunque? Per nulla… Le liti proseguono e all’orizzonte monta la tempesta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 settembre)

Una cena di Serkan con Balca scatena la gelosia di Eda. E causa un terribile attacco allergico a Serkan… Il risultato è che Eda e Serkan passano una notte insieme e rinsaldano il loro legame. Eda sorprende Serkan con una proposta di matrimonio che lui accetta, e anzi rilancia facendole a sua volta una romantica proposta. I ragazzi ora devono ottenere il benestare delle famiglie, e come sempre Meliha si rivela un osso durissimo… Intanto si complicano anche le cose tra Engin e Piril: c’è qualcuno che non vuole che si sposino.

Le anticipazioni dal 25 settembre all’1 ottobre