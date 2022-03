“Love is in the air”, le anticipazioni: piccole grandi complicazioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 marzo all’1 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







La gravidanza di Eda (Hande Erçel) prosegue con qualche complicazione. Nulla di grave, s’intende, ma l’ansia di Serkan (Kerem Bursin) contribuisce a rendere grande ogni piccola cosa. Fosse per lui, Eda dovrebbe stare in una campana di vetro dotata di ogni comfort e, soprattutto, costantemente sotto il suo controllo. Un leggero malore della futura mamma durante la festa di compleanno di Serkan, dunque, scatena il panico: per fortuna, però, tutto si sistema. E arriva anche il momento di annunciare quale sarà il nome del nascituro: si chiamerà Alp, come l’amato fratello di Serkan, scomparso da tempo. La scelta commuove mamma Aydan (Neslihan Yeldan), che, a sua volta, dà un suo grande annuncio: Kemal (Sinan Albayrak) e lei si sposeranno in Spagna! Ma la signora Bolat non può godersi che per un attimo questa idea romantica e “avventurosa”, perché scopre che la comitiva sarà allargata: ai promessi sposi si unirà la sua futura suocera Yadigar (Parla Senol). Decide così di mandare all’aria viaggio e nozze!

Kemal chiede la mano di Aydan donandole un anello di sua madre. Quando il gioiello scompare (l’ha preso Can per donarlo al suo amore Kiraz), i sospetti cadono su Kerem, che all’improvviso ha trovato i soldi per iscriversi all’università: nessuno sa che glieli ha dati Burak… Serkan è preoccupato per la gravidanza di Eda, ed è così pressante da convincere il ginecologo di Eda a farsi sostituire da un collega di sua fiducia. Nel frattempo Melo, Ayfer e Burak organizzano una festa per il compleanno di Serkan.

