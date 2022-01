“Love is in the air”, le anticipazioni: pronti a tutto per il bene di Kiraz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







La educazione di Kiraz (Maya Basol) torna a terremotare la vita di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin). Questa volta accade che i nostri scoprano che Piril (Basak Gümülcinelioglu) ed Engin (Anil Ilter) vogliono mandare il piccolo Can (Ahmet Efe Metekoglu) a una scuola molto prestigiosa. Il problema nasce dalla scoperta che quello è l’ultimo posto disponibile e Kiraz vorrebbe tanto andare a scuola con il suo amichetto… Per fare felice la bambina (e anche, diciamolo, un po’ per invidia…) Eda e Serkan decidono di tentare il tutto per tutto per fare entrare Kiraz nell’istituto. È chiaro che serve una spintarella molto “qualificata”, e chi meglio di nonna Aydan (Neslihan Yeldan) può muoversi nell’alta società? Purtroppo la manovra ha esiti abbastanza disastrosi. Non solo l’aggancio della direttrice della scuola si fa problematico, ma la situazione incrina anche i rapporti tra le due coppie di amici, perché la scuola non valuta i piccoli studenti, ma i loro genitori. E questo mette Eda e Serkan in gara con Piril ed Engin. Chi vincerà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 gennaio)

Durante una sorta d’incontro terapeutico di gruppo organizzato per stimolare tutti a essere sempre sinceri, Kiraz si sente male mangiando una merendina alle fragole. Aydan riflette sul fatto che la stessa allergia affligge Kemal, sicché decide di indagare e scopre che è lui il vero padre di Serkan: come dirlo al figlio? Mentre Piril scopre che Engin non la tradisce, ma le ha solo nascosto di aver avviato un’attività di catering, anche Eda capisce che non dev’essere gelosa di Serkan che incontra Deniz: c’è in ballo un appalto.

Le anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio