“Love is in the air”, le anticipazioni: quanta grinta dietro il sorriso

Una bella festa di fidanzamento sembra l’idea migliore per mettere il mondo di fronte alla sorprendente realtà di questo amore sbocciato tra il grande uomo d’affari Serkan (Kerem Bursin) e la piccola fioraia Eda (Hande Erçel). Naturalmente le cose non filano lisce. Perché mamma Aydan (Neslihan Yeldan), per esempio, neppure “per contratto” riesce a sopportare l’idea di vedere suo figlio accompagnarsi con una ragazzetta qualunque; Eda, però, sa difendersi egregiamente dalle sue punzecchiature. Altro incontro non piacevolissimo è quello con Selin (Bige Önal): vero è che l’obiettivo di Eda è quello di aiutare Serkan a riconquistarla, ma questo non vuol dire che Eda debba limitarsi a incassare battutine sulla sua “semplicità”. La festa, però, svela anche qualcos’altro. I segnali non saranno forse inequivocabili, ma qui pare sempre più evidente che tra Eda e Serkan non ci sia solo un “rapporto di lavoro”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 maggio al 4 giugno)

Eda sogna di diventare architetto paesaggista, ma il progetto naufraga quando la sua borsa di studio viene cancellata dall’azienda che dovrebbe finanziarla. La ragazza, quindi, affronta Serkan, il super boss della società. Il loro “scontro” però ha un esito inaspettato: i due rimangono ammanettati l’una all’altro! Dopo questo incidente Eda e Serkan non riescono più a separarsi. E quando Serkan vuole colpire al cuore l’ex fidanzata Selin, non trova di meglio che presentare Eda come il suo nuovo amore. Così tra loro nasce un patto.

Le anticipazioni dal 7 all’11 giugno