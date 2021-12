“Love is in the air”, le anticipazioni: quante oscure manovre

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

Siamo ancora in pieno “mistero Kiraz”. Aydan (Neslihan Yeldan) si muove nell’ombra e arruola Pina (Doga Özüm) per indagare: dovrà perquisire la borsa di Eda (Hande Erçel) alla ricerca di documenti che diano sostanza ai suoi sospetti. Nonostante un piccolo incidente, la ragazza riesce a trovare la carta di identità della bambina e per Aydan è facile trarre una prima conclusione: Kiraz (Maya Basol) è sicuramente figlia di Eda e non di Melo (Elçin Afacan). Da qui, poi, la signora Bolat trae un ulteriore sospetto: la bambina potrebbe essere figlia di Serkan (Kerem Bursin), e dunque sua nipote. Bisogna cercare ancora! Nel frattempo anche Eda si sta dando da fare per capire come muoversi per rivelare a Serkan la verità sulla sua paternità. Decide dunque di portare Kiraz con sé a Istanbul e farla partecipare a un incontro di lavoro con lui: dopo tanti alti e bassi nel suo atteggiamento con la figlia, l’ignaro babbo legherà definitivamente con lei? È un’impresa delicata. Ma alla fine Eda decide che…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 dicembre)

Serkan capisce che Eda non l’ha mai dimenticato quando scopre che ha conservato un plettro della sua chitarra. Così, nonostante Aydan e Ayfer tentino di tenerli separati, i due ragazzi si baciano nuovamente. Il tempo, però, li ha cambiati: Eda rivendica autonomia sul lavoro; Serkan, invece, sostiene di essere cambiato, tanto da prendersi uno stupefacente giorno libero dal lavoro. Nel frattempo cresce il mistero sul vero padre di Kiraz: se Serkan ha qualche perplessità, Aydan vuole indagare a fondo.

Le anticipazioni dal 27 al 31 dicembre