“Love is in the air”, le anticipazioni: quante sorprese per Eda!

Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) rompono gli indugi e danno ufficialmente ai loro familiari la notizia del loro amore. Alla felicità risponde l’angoscia di Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan), che sono di nuovo coalizzate nel proposito di sfasciare questo legame e quindi iniziano a porre mille paletti… La minaccia più grave per la coppia, però, viene da altro. Alptekin (Ahmet Mark Somers) non si sente più in grado di gestire la grande società di famiglia e la mette completamente nelle mani di Serkan. Il giovane uomo d’affari sente che questo carico è troppo pesante e quindi decide di richiamare al suo fianco Selin (Bige Önal). E non è tutto: lptekin scarica sulle spalle del figlio qualcosa di ancora più pesante. Gli racconta la verità sulla morte dei genitori di Eda, gli spiega la sua responsabilità in quell’incidente e infine gli confessa di sentirsi in colpa per non essere riuscito a rintracciare la bambina che lui rese orfana e che oggi è al fianco di Serkan…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 luglio)

Aydan non sa più come fare con il figlio. Intanto Serkan tranquillizza Ayfer sul futuro di Eda e incassa una bella vittoria in tribunale nella causa per il furto dei progetti: l’uomo ha già un’idea su come investire il risarcimento. Selin si chiarisce una volta per tutte con Serkan, sposerà Ferit e lascerà l’azienda vendendo le sue azioni... Ferit arriva pieno di dubbi al giorno delle nozze con Selin. Alptekin si è deciso: deve dire una cosa importante a Serkan, ma prima di riuscirsi ha un infarto e viene portato all’ospedale.

