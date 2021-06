“Love is in the air”, le anticipazioni: Selin è già gelosa di Eda

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







Il rapporto tra Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin) si reinventa ogni giorno. Il contratto che c’è tra loro non ha portato le loro vite a correre lisce su un binario: scarti, deviazioni, gelate improvvise, fermate e ripartenze sono ormai costanti. La cancellazione della borsa di studio di Eda, per dire, si rivela utilissima per Serkan nella caccia al traditore all’interno della sua azienda. Eda, però, fa sempre più fatica a sopportare lo stress delle cento questioni che l’aggrediscono da quando si è “fidanzata” e quindi crolla, sviene. Serkan è preoccupatissimo e decide di prendersi cura di lei, che lo voglia o no. A fare le spese di questa emergenza sono Selin (Bige Önal) e Ferit (Çagri Çitanak), che vedono cancellare un invito nella “nuova casa” di Serkan ed Eda. A questo punto Selin è completamente spiazzata. Più cose apprende da varie persone sul comportamento di Serkan nei confronti della nuova compagna, più capisce che sta diventando l’uomo che lei stessa ha sempre sognato. E dunque inizia a ragionare sul modo in cui potrà riconquistarlo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 giugno)

Eda e Serkan annunciano in società il loro fidanzamento con un party. Per Eda l’evento si trasforma in una “maratona” di battibecchi e situazioni sgradevoli che la mette a dura a prova: per fortuna viene difesa dalle sue amiche. In più, la ragazza deve subire gli ormai soliti cambi d’umore di Serkan, che è anche afflitto da grossi problemi sul lavoro. Il suo rivale Kaan, infatti, sembra in vantaggio su un appalto che interesserebbe molto alla Art Life, lo studio di architettura di Serkan. Intanto cresce il fastidio di Aydan nei confronti di Eda.

Le anticipazioni dal 14 al 18 giugno