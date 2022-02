“Love is in the air”, le anticipazioni: Serkan, ecco chi è tuo padre

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







Il nodo era troppo grosso per non arrivare al pettine: Aydan (Neslihan Yeldan) non può tentennare oltre sul dire a Serkan (Kerem Bursin) che suo padre non è Alptekin (Ahmet Mark Somers), bensì Kemal (Sinan Albayrak), l’antico amore tornato al suo fianco. Finalmente prende una decisione: glielo dirà con un messaggio vocale. Quando Eda (Hande Erçel) lo scopre rimane perplessa: Aydan deve parlarne di persona a suo figlio… L’intendimento di Eda è nobile, ma la realtà si rivela più complessa: Serkan, infatti, accoglie la novità veramente male. Prima vittima “collaterale” della reazione di Serkan è Kiraz (Maya Basol), che si sta affezionando molto a Kemal e quindi decide di fare un suo tentativo per costringere padre e figlio a parlarsi: si chiude con l’amichetto Can (Ahmet Efe Metekoglu) nel bagno della scuola e la porta, dice, non si aprirà fino a quando i due non si “riconosceranno”. Questa crisi rimetterà in moto la fantasia di Eda, che escogiterà il modo per riunire la famiglia intera e riportare il sorriso sul volto di tutti con una bella notizia. Peccato che anche Aydan si faccia venire in mente un’idea e combini un pasticcio.

Aydan ha la certezza che Kemal sia il vero padre di Serkan. Eda e Serkan, intanto, litigano con Piril ed Engin sulla scelta della scuola dove mandare Kiraz e Can: c’è un solo posto disponibile nell’istituto a cui puntano entrambe le famiglie. Peccato, però, che la scuola non selezioni i bambini, bensì i loro genitori: la sfida che devono sostenere li mette di fronte alle loro debolezze, ma riesce a cancellare il litigio. Melo dice ad Ayfer di essere innamorata di Burak, ma lui smorza ogni suo entusiasmo: si sente solo un suo amico.

