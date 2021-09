“Love is in the air”, le anticipazioni: Serkan lotta su troppi fronti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.10) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

La offensiva di nonna Semiha (Aysegul Issever) contro Serkan (Kerem Bursin) si fa sempre più dura. Dopo uno strano episodio avvenuto a casa di Balca (Ilayda Çevik) la sera dell’ultimo dell’anno, il ragazzo finisce pure in galera. Pur di salvare Serkan e rimettere in piedi le sorti della Art Life, Eda (Hande Erçel) chiede aiuto alla nonna e lei glielo concede, a condizione che abbandoni Serkan. Eda china il capo… I problemi di Serkan, comunque, non finiscono con l’uscita dalla prigione. Da una parte, infatti, deve fare i conti con una notizia terribile: suo padre Alptekin (Ahmet Mark Somers) è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso, e Serkan si convince che questa vicenda sia collegata in qualche modo al suo arresto; dall’altra, deve neutralizzare il progetto che Semiha ha garantito alla Art Life per farla “ripartire”… E in questo riceve una mano da Eda, che finalmente inizia a mettere in pratica il suo piano per smascherare le vere intenzioni della nonna.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 settembre)

Semiha, la ricca nonna di Eda, è la nuova socia della holding dell’Art Life e porta enormi tensioni nello studio e nelle case Yildiz e Bolat. Semiha, peraltro, vuole proprio dividere le due famiglie e Balca diventerà un suo strumento… Per cominciare boicottando i progetti romantici fatti da Serkan su Eda. Engin e Piril discutono del matrimonio: tradizionale o “moderno”? Aydan riceve le carte per il divorzio; Alptekin, però, pare scomparso. Ayfer, intanto, è oggetto delle attenzioni dello chef Alexander.

Le anticipazioni dal 13 al 17 settembre