“Love is in the air”, le anticipazioni: Serkan nella morsa di Selin e Deniz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50) Enrico Casarini







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air"

La guerra che si è scatenata sulla memoria svanita di Serkan (Kerem Bursin), per risvegliarla o per mantenerla “bucata”, procede attraverso colpi di scena e manovre segrete. Se, dunque, Deniz (Sarp Can Köroglu) sorprende tutti annunciando nozze in arrivo tra lui e una stupefatta Eda (Hande Erçel), come se la mossa potesse scuotere Serkan, lo stesso Deniz trama nell’ombra con Selin (Bige Önal). Entrambi vogliono che le cose non cambino, così lui avrà Eda e lei avrà Serkan. Eda però pare trovare una strada per riavvicinare Serkan: mettersi al lavoro su un progetto che la Art Life sta per perdere. Selin capisce che questo potrebbe riavvicinare gli antichi innamorati e dunque agisce: con l’aiuto di Deniz, cancella tutti i documenti del progetto dai computer della società. All’inizio sembra che le cose non cambino, perché Serkan decide di tornare a Istanbul per aiutare Eda, che ne è felice… Ma non c’è tempo per gioire: Serkan, infatti, organizza una festa a sorpresa per Selin. Ora, dunque, chi ama chi?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 ottobre)

Il rapporto tra Eda e Serkan procede a strappi, il che lascia la ragazza così sconfortata da spingerla a fingere un fidanzamento con Deniz per choccare Serkan. Il piano funziona male, anche perché Deniz in realtà vorrebbe conquistarla davvero, e questo getta nella disperazione Ceren. Agitate anche le acque tra Ayfer e Alexander, e anche qui c’è qualcuno che soffre: Aydan. Più roseo, invece, appare il futuro di Piril ed Engin: lei, infatti, gli dice di essere incinta. Erdem e Leyla, intanto, cercano partner per San Valentino.

Le anticipazioni dal 16 al 22 ottobre