“Love is in the air”, le anticipazioni: Serkan, se solo tu sapessi…

Il viaggio di nozze di Serkan (Kerem Bursin) ed Eda (Hande Erçel) si conclude male. Quasi all’improvviso Eda spinge per tornare a Istanbul e Serkan accetta, ma non sa se essere più arrabbiato o più perplesso. Lei, però, già sa ciò che lui ancora ignora: la Art Life è a un passo dal disastro economico. Serkan, appunto, non sa, ed Eda è ben decisa a far di tutto per salvare lo studio, con l’aiuto di Piril (Basak Gümülcinelioglu), ma tenendolo all’oscuro. Tale è l’angoscia della giovane Yildiz da farle vedere come una buona idea l’insistere con Serkan affinché raggiunga Deniz (Ayse Akin) nella località dove dovrebbe sorgere il nuovo porto, l’operazione che, grazie ai soldi della perfida signora, potrebbe ridare ossigeno alla Art Life. Nel frattempo anche Ayfer (Evrim Dogan) e Aydan (Neslihan Yeldan) si danno da fare per aiutare. Non solo sono pronte a vendere ciò che hanno, ma Aydan deve chiedere anche alla “consuocera” lezioni di economia domestica perché non sa vivere se non da riccona. Ma per quanto tempo Serkan potrà ignorare la verità?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 febbraio)

La vacanza italiana di Eda è turbata da due brutti episodi. Prima scopre che Deniz ha fatto girare voci falsi su lei e Serkan, poi viene a sapere da Piril (che sperava di sistemare tutto senza disturbare gli sposi) che un problema sorto per un progetto in Qatar si sta rivelando letale per le finanze della Art Life. Quando Ayfer e Aydan vengono a sapere del prossimo disastro, cercano la soluzione in un rito anti malocchio… Intanto Melo e Burak si allontanano sempre più: ciascuno pensa di non essere ricambiato dall’altro.

