“Love is in the air”, le anticipazioni: sposiamoci, contro tutto e tutti

Con le sue trame Balca (Ilayda Çevik) riesce a fare ingelosire Eda (Hande Erçel). Forse non ha previsto, però, l’effetto che ciò ha su Eda: la ragazza non si perde d’animo, ma trova anzi la grinta e la fantasia necessarie per dare una svolta al suo idillio con Serkan (Kerem Bursin). Eda si sostituisce a una hostess e s’intrufola sul volo che deve portare Serkan e Balca a Parigi per un lavoro; qui, come un fulmine a ciel sereno, chiede a Serkan di sposarla. E lui le dà la risposta sperata: sì! Ma la gioia dei ragazzi non è condivisa da tutti. Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan) non vogliono sentir parlare di matrimonio, soprattutto perché alle loro spalle c’è nonna Semiha (Aysegul Issever) che soffia sul fuoco del loro scontento. Con l’aiuto di Melo (Elçin Afakan), però, Eda e Serkan preparano al volo un piano: la favolosa cucina dello chef Alexander (Hakan Karahan) farà cambiare idea a mamma e zia! Ma Semiha non si dichiara sconfitta e pone una condizione durissima ai promessi sposi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 settembre)

Serkan finisce in carcere e per farlo liberare Eda deve accettare la condizione posta da Semiha: troncare immediatamente la loro relazione; Semiha trova anche un progetto che potrà rilanciare le quotazioni della Art Life… Ma quel che è troppo, è troppo: Eda e Serkan passano al contrattacco contro Semiha. Insomma, ormai è guerra aperta. Intanto Aydan e Ayfer si invaghiscono dello chef Alexander. Cattive notizie, invece, per Alptekin: è stato arrestato alle Bahamas perché in possesso di denaro falso.

Le anticipazioni dal 20 al 24 settembre