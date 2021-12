“Love is in the air”, le anticipazioni: tranquilli, adesso ci pensa Melo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.50, sab. ore 15.40) Enrico Casarini







Non sempre il tempo che passa riesce a mettere a posto le situazioni complicate. In casa Bolat lo stanno capendo bene. Fedele al suo tradizionale atteggiamento scostante, Serkan (Kerem Bursin) vorrebbe comunque far ricominciare la storia con Eda (Hande Erçel), ma lei non ne vuol sapere; per la ragazza la situazione è spinosissima: per prima cosa dovrebbe spiegare di chi sia figlia la piccola Kiraz (Maya Basol)… Anche Aydan (Neslihan Yeldan) ha i suoi problemi: ancora non è riuscita a parlare a suo figlio Serkan della relazione con Kemal (Sinan Albayrak), ma forse ora ha trovato il modo giusto… Ed ecco che Melo (Elçin Afacan) scende in campo: la sua intenzione è quella di aiutare Eda e Aydan. Nei fatti, però, combinerà vari pasticci. Per prima cosa, Melo dice che Kiraz è sua figlia; poi, quando le sembra di capire che Eda voglia dire la verità a Serkan, ruba una lettera dall’auto del ragazzo: non si può dire una cosa simile per iscritto! Nella busta, però, c’è tutt’altro…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 3 dicembre)

Eda scopre che Serkan ha un tumore al cervello. Cinque anni dopo, la ritroviamo a lavorare come architetto paesaggista in un hotel; al suo fianco c’è la figlia Kiraz. Serkan, nel frattempo guarito, arriva all’hotel dove lavora Eda: coordinerà il progetto di ristrutturazione della struttura. L’incontro tra lui ed Eda è spiazzante. Poi c’è la bambina: come dire a Serkan che il papà è lui? Oltre tutto, Kiraz mostra passioni che ricordano tanto quelle del padre. Aydan ha finalmente deciso di convivere con Kemal, ma ancora non osa dirlo a Serkan.

Le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre