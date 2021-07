“Love is in the air”, le anticipazioni: trattative (d’amore) in corso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.30) Enrico Casarini







Basta! Ora è Eda (Hande Erçel) che decide che è giunto il momento di andarsene in Italia: riprenderà a studiare. La ragazza racconta la verità a Selin (Bige Önal) su tutto quanto è accaduto nelle ultime settimane e le dice anche che Serkan (Kerem Bursin) è ancora innamorato di lei. Ma mentre Selin entra in crisi e fa saltare le prove del suo matrimonio con Ferit (Çagri Çitanak), Serkan sta pensando a tutt’altro: vuole fermare Eda a tutti i costi. E infatti la raggiunge e le dichiara tutto il suo amore. Lei resti a Istanbul e poi, nel giro di pochi mesi, in Italia ci andranno insieme. Eda capitola, ma vuole che questo nuovo amore rimanga segreto a tutti. Peccato che la notizia del loro finto fidanzamento diventi di dominio pubblico, dunque non c’è chi non s’interroghi su quel che sta succedendo. In particolare ci sono “investigatrici” al lavoro: Selin, Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan). E ciascuna di loro ha un ottimo motivo per voler sapere la verità su Eda e Serkan.

Eda e Serkan cercano di fare saltare il matrimonio di Selin e Ferit. Quando Eda crede di capire che Serkan sia effettivamente ancora innamorato di Selin, decide di andarsene e “chiude la porta in faccia” a Serkan che , però, cerca di trattenerla. Ma una notte molto tormentata al capezzale di Serkan non è sufficiente a farle cambiare idea. Intanto, dal passato emerge una scottante vicenda che potrebbe causare molti danni alla Art Life: Alptekin, infatti, risulta essere coinvolto nella morte di due lavoratori.

